Вибираємо безпечні гаджети для авто: 5 пунктів перевірки

Нинішні автовиробники дуже стараються, щоб власник міг знайти у штатній комплектації автомобіля все необхідне. Але ми все одно докуповуємо якісь сторонні гаджети – і встромляючи їх у розетку підкурювача, наражаємо на небезпеку якщо не всю машину, то її електрообладнання. Як розпізнати прилад, який становитиме загрозу для машини?
Про загрозу від дешевих електронних девайсів для авто читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і AutoBild.
Приклад, добре зрозумілий кожному: поряд на вітрині дві майже однакові автомобільні зарядки для смартфона. Але ціна відрізняється у кілька разів. Чому так може бути? Разом з інженерами-електротехніками автожурналісти rbc.ua розбиралися, які ознаки виказують дешеві електроприлади, що можуть нести небезпеку для автомобіля.
Будь-який автомобіль може бути виведений з ладу невиразним приладом, необдумано увімкненим в гніздо підкурювача: зарядкою для телефона, блоком живлення відеорегістратора чи радар-детектора, USB-адаптером тощо. Шкода, але сучасні технології дозволяють зробити привабливим навіть нікчемний електродевайс – звідки і з’являється багатократна різниця у ціні на зовні однакові пристрої. Зрозуміло, що безпечний девайс не може бути дешевим, проте чи можливо автомобілістові без спеціальної професійної підготовки відрізнити небезпечні електроприлади?
Електрики жартують, що у світі виробників дешевих пристроїв діють якісь особливі, власні кіловати – настільки безсовісно завищують вони корисну потужність своїх виробів. Тому якщо ви обираєте прилад явно потужний (компресор, кавоварку, холодильник, підігрівач сидіння, вентилятор) не варто довіряти написаному на коробці чи в інструкції. Краще порадьтесь щодо реальної потужності апарату з незалежним фахівцем. Стандартна автомобільна розетка (у форматі підкурювача) зазвичай не витримує більше 120 – 150 ват. Тож якщо ви оберете більш потужний прилад, він повинен мати підключення не до розетки, а безпосередньо до найближчого клемника електромережі чи просто до акумулятора.
Штекер (вилка). Пара гніздо-вилка у форматі підкурювача сама по собі не є надійним з’єднанням з точки зору електротехніки: штекер у гнізді фіксується не достатньо надійно. А погана фіксація – то поганий контакт, що у свою чергу означає нагрів, який спричиняє оплавлення деталей, коротке замикання і загоряння проводки. Тобто маленький штекер може спалити велику машину. Тому прослідкуйте, щоб штекер на приладі, який ви хочете придбати, був якісним – щільно складеним, з міцними і пружними контактами.
Посадка штекера в розетці. Оскільки єдиного стандарту на конструкцію штекера немає (тільки на габаритні розміри), дуже бажано приміряти штекер конкретно до вашої розетки. Адже іноді зазначена пара не стикується як слід і нормального контакту не забезпечується. Новий штекер має входити в розетку і сидіти в ній туго, не вискакувати при легких посіпування за дріт і при струшуванні машини на вибоїнах.
Слідкуйте за температурою. На фоні сказаного у попередньому пункті буде корисним в перші дні користування новим електроприладом контролювати температуру штекера – просто іноді торкайтесь його рукою.
Кручений кабель. Деякі девайси виробники комплектують естетично привабливим витим дротом, який у користуванні може створювати проблеми. Ще при покупці перевірте, щоб він не був надто тугим і при тому коротким – тому що буває, що такий пружиноподібний кабель час від часу витягує штекер з гнізда силою своєї пружності. Через це може погіршуватись контакт і розетка буде грітись.
Важливо зауважити, що заходи, вжиті конструкторами автомобіля у вигляді запобіжника, який захищає ланцюг розетки, допомагають не завжди. Запобіжник спрацьовує на зростання струму, що не завжди має місце при перегріві розетки. Тому професіонали радять підключати важливі і потужні прилади не через розетку підкурювача, а з’єднувати їх безпосередньо з електричною мережею через клемники. Так, для цього доведеться звертатись до електрика, але погодьтесь, збереження машини того варте.
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