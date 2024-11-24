Выбираем безопасные гаджеты для авто: 5 пунктов проверки

Пример хорошо понятен каждому: рядом на витрине две почти одинаковые автомобильные зарядки для смартфона. Но цена отличается в несколько раз. Почему это может быть? Вместе с инженерами-электротехниками автожурналисты rbc.ua разбирались, какие признаки выражают дешевые электроприборы, которые могут представлять опасность для автомобиля.

Угрозы от розетки подкуривателя

Любой автомобиль может быть выведен из строя невнятным прибором, необдуманно включенным в гнездо подкуривателя: зарядкой для телефона, блоком питания видеорегистратора или радар-детектора, USB-адаптером и т.д. Жаль, но современные технологии позволяют сделать привлекательным даже никудышный электродевайс – откуда и появляется многократная разница в цене на внешне одинаковые устройства. Понятно, что безопасный девайс не может быть дешевым, однако, возможно ли автомобилисту без специальной профессиональной подготовки отличить опасные электроприборы?

Как выбрать безопасный гаджет для авто

Электрики шутят, что в мире производителей дешевых устройств действуют какие-то особые, собственные киловаты – настолько бессовестно завышают они полезную мощность своих изделий. или в инструкции. Лучше посоветуйтесь относительно реальной мощности аппарата независимым специалистом. Стандартная автомобильная розетка (в формате подкуривателя) обычно не выдерживает более 120 – 150 ватт.

Штекер (вилка) . Пара гнездо-вилки в формате подкуривателя сама по себе не является надежным соединением с точки зрения электротехники: штекер в гнезде фиксируется недостаточно надежно. А плохая фиксация – это плохой контакт, что в свою очередь означает нагрев, который приводит к оплавлению деталей, короткому замыканию и возгоранию проводки. То есть маленький штекер может сжечь большую машину. Поэтому проследите, чтобы штекер на приборе, который вы хотите приобрести, был качественным – плотно сложенным, с крепкими и упругими контактами.

Посадка штекера в розетку. Поскольку единого стандарта на конструкцию штекера нет (только на габаритные размеры), очень желательно примерить штекер именно к вашей розетке. Ведь иногда указанная пара не стыкуется как следует и нормального контакта не обеспечивается. Новый штекер должен входить в розетку и сидеть в ней туго, не выскакивать при легких посыпках за проволоку и при встряхивании машины на ухабах.

Следите за температурой . На фоне сказанного в предыдущем пункте будет полезным в первые дни использования нового электроприбора контролировать температуру штекера – просто иногда прикасайтесь его рукой.

Крученный кабель. Некоторые девайсы производители комплектуют эстетически привлекательной витой проволокой, которая в пользовании может создавать проблемы. Еще при покупке проверьте, чтобы он не был слишком тугим и притом коротким – потому что бывает, что такой пружиноподобный кабель время от времени извлекает штекер из гнезда силой своей упругости. Из-за этого может ухудшаться контакт и розетка будет греться.

Если коротко

Важно заметить, что меры, предпринятые конструкторами автомобиля в виде предохранителя, защищающего цепь розетки, помогают не всегда. Предохранитель работает на рост тока, который не всегда имеет место при перегреве розетки. Поэтому профессионалы советуют подключать важные и мощные приборы не через розетку покурителя, а соединять их непосредственно с электрической сетью через клеммники. Да, для этого придется обращаться к электрику, но согласитесь, сохранение машины того стоит.