Выбираем безопасные гаджеты для авто: 5 пунктов проверки

Нынешние автопроизводители очень стараются, чтобы владелец мог найти в штатной комплектации автомобиля все необходимое. Но мы все равно докупаем какие-то посторонние гаджеты – и втыкая их в розетку подкуривателя, подвергаем опасности если не всю машину, то ее электрооборудование. Как распознать прибор, представляющий угрозу для машины?
Об угрозе от дешевых электронных девайсов для авто читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы Autocentre и AutoBild.
Пример хорошо понятен каждому: рядом на витрине две почти одинаковые автомобильные зарядки для смартфона. Но цена отличается в несколько раз. Почему это может быть? Вместе с инженерами-электротехниками автожурналисты rbc.ua разбирались, какие признаки выражают дешевые электроприборы, которые могут представлять опасность для автомобиля.
Любой автомобиль может быть выведен из строя невнятным прибором, необдуманно включенным в гнездо подкуривателя: зарядкой для телефона, блоком питания видеорегистратора или радар-детектора, USB-адаптером и т.д. Жаль, но современные технологии позволяют сделать привлекательным даже никудышный электродевайс – откуда и появляется многократная разница в цене на внешне одинаковые устройства. Понятно, что безопасный девайс не может быть дешевым, однако, возможно ли автомобилисту без специальной профессиональной подготовки отличить опасные электроприборы?
Электрики шутят, что в мире производителей дешевых устройств действуют какие-то особые, собственные киловаты – настолько бессовестно завышают они полезную мощность своих изделий. или в инструкции. Лучше посоветуйтесь относительно реальной мощности аппарата независимым специалистом. Стандартная автомобильная розетка (в формате подкуривателя) обычно не выдерживает более 120 – 150 ватт.
Штекер (вилка) . Пара гнездо-вилки в формате подкуривателя сама по себе не является надежным соединением с точки зрения электротехники: штекер в гнезде фиксируется недостаточно надежно. А плохая фиксация – это плохой контакт, что в свою очередь означает нагрев, который приводит к оплавлению деталей, короткому замыканию и возгоранию проводки. То есть маленький штекер может сжечь большую машину. Поэтому проследите, чтобы штекер на приборе, который вы хотите приобрести, был качественным – плотно сложенным, с крепкими и упругими контактами.
Посадка штекера в розетку. Поскольку единого стандарта на конструкцию штекера нет (только на габаритные размеры), очень желательно примерить штекер именно к вашей розетке. Ведь иногда указанная пара не стыкуется как следует и нормального контакта не обеспечивается. Новый штекер должен входить в розетку и сидеть в ней туго, не выскакивать при легких посыпках за проволоку и при встряхивании машины на ухабах.
Следите за температурой . На фоне сказанного в предыдущем пункте будет полезным в первые дни использования нового электроприбора контролировать температуру штекера – просто иногда прикасайтесь его рукой.
Крученный кабель. Некоторые девайсы производители комплектуют эстетически привлекательной витой проволокой, которая в пользовании может создавать проблемы. Еще при покупке проверьте, чтобы он не был слишком тугим и притом коротким – потому что бывает, что такой пружиноподобный кабель время от времени извлекает штекер из гнезда силой своей упругости. Из-за этого может ухудшаться контакт и розетка будет греться.
Важно заметить, что меры, предпринятые конструкторами автомобиля в виде предохранителя, защищающего цепь розетки, помогают не всегда. Предохранитель работает на рост тока, который не всегда имеет место при перегреве розетки. Поэтому профессионалы советуют подключать важные и мощные приборы не через розетку покурителя, а соединять их непосредственно с электрической сетью через клеммники. Да, для этого придется обращаться к электрику, но согласитесь, сохранение машины того стоит.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как отличить кроссовер от внедорожника.