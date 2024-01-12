Вибираємо авто з пробігом: ТОП-5 кросоверів до 20 тисяч доларів

Досвідчені відвідувачі авторинків добре знають: чим більше грошей в кишені, тим важче обрати для себе те, що справді потрібно. Допоможе не помилитись достеменна інформація про найбільш цікаві моделі.
Про особливості кількох типових для українського ринку кросоверів ціною до 20 тисяч доларів читайте в матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки публікації були використані матеріали ресурсів AutoRIA та ab.ua.
Обрати кросовер з пробігом не так вже і просто, особливо якщо в кишені пристойна сума: вибір зараз величезний і є спокуса придбати щось надто круте – таке, що сімейний бюджет потім не прогодує. Певно, серед машин цього сегменту найбільший діапазон моделей і класів в межах однієї ціни. Нюанс у тому, що преміальні кросовери дуже дорого ремонтувати, тому власники раді позбутися старих екземплярів у непоганому стані бодай за невелику суму – у кілька разів меншу, ніж машина коштувала ще десяток років тому.
До речі, для покупця, який має витримку і технічну підготовку, саме тут є шанс придбати люксовий автомобіль з добрим запасом ресурсу за ціною простенького “Дастера”: зрідка буває, що заможні власники не хочуть довго вовтузитись з продажом і віддають морально застарілу машину “у хороші руки” дешевше ринкової вартості.
Популярний автомобіль, за 20 тисяч буде легко знайти 5 – 7 річний екземпляр третього (передостаннього) покоління Т32 у непоганому стані. Крім офіційних машин, придбаних новими в Україні, на ринку багато “американців” – відновлених після заокеанських аварій екземплярів під назвою Rogue; до 2022 року це була одна з найпопулярніших машин для покупки на американських аукціонах. У них часто невеликий пробіг, але – велике чи мале ДТП в історії. Також часто трапляються “Ікс-трейли” з європейським минулим, у них зазвичай найбільший реальний пробіг з усіх трьох варіантів. Доступні як моноприводні варіанти, так версії 4х4.
У Nissan X-Trail непогані бензинові та дизельні двигуни, але проблемна автоматична трансмісія: найчастіше це варіатор CVT, який навіть на новій машині не завжди доживає до 100 тис. км. Через це багато “нісановодів” свідомо купують версію з механічною коробкою. Решті доведеться відразу після покупки починати відкладати гроші на ремонт CVT чи покупку нового. Щоправда, певний час випускалася ще комплектація з преселективним автоматом DCT з двома зчепленнями, така машина може бути тільки передньоприводною. До того ж цей “робот” агрегатувався з 1,3-літровим бензиновим турбомотором, якому навряд чи зрадіють механіки українських СТО.
Справжній баварець за ці гроші буде в середньому десятирічним, з індексом F25 – це друге покоління моделі, в цілому доволі вдале. Автомобіль комфортний і цікавий на ходу, бо динамічний з будь-яким мотором і добре керується. В Україні можна зустріти “трійку” як офіційну дилерську, так і пригнану з Європи, так і відремонтовану після аварії в Америці. Відповідно, особливості ті самі, що й говорилося вище. Традиційно для BMW пропонується широка гама моторів, які, до речі, часто є найкращими в своєму класі (зазначимо – у новому стані!). Слабкі місця в машини є: при покупці треба перевіряти раздатку і кардан трансмісії 4х4, а 2,0-літрового бензинового мотора краще взагалі побоюватись. Знавці вважають найнадійнішими 3,0-літрові дизелі, але не можна сказати, що на 10-річній БМВ з ними геть не буде проблем. Власне, всі подібні машини давно вже проектуються в першу чергу для першого власника, а не для рекордів з довговічності.
На наш бюджет можна придбати “Туарег” другого покоління (індекс 7P, 2010 – 2018 рр.). І чесно кажучи, покупка буде доволі ризикованою, особливо якщо до вас у машини був не один господар. Ця модель дуже вдала з точки зору поєднання швидкісних та позашляхових характеристик, але щодо надійності до неї було чимало питань і в набагато молодшому віці. Надто вже складна ця машина, щоб бути бездоганною в плані ресурсу. Але якщо ви готові витрачатися на недешеві ремонти, то отримаєте змогу користуватися, наприклад, одним з найцікавіших дизелів своєї епохі – потужним та економічним V6 TDI чи неймовірним за тягою V8 4.2 TDI з обертовим моментом у 800 Нм. Є й більш прості силові агрегати, але не можна сказати, що доставляють власникам менше проблем, тим більше у поважному віці.
На наші гроші можна купити відносно свіжий Forester четвертої генерації, яка відзначилася зміцненим кузовом і обмеженою гамою моторів. Але в нашому випадку головне у “Форіка” не це, і не опозитний двигун, і навіть не постійний повний привод. На фоні деяких інших учасників нашого огляду, ця машина майже еталон надійності: якщо її вчасно обслуговувати, вона не дошкуляє відмовами. На ринку можна побачити і колись офіційно завезений “Форестер” з українського автосалона, і учорашнього “битка” з американського аукціону. Двигунів у лінійці лише три, і вони будуть лише бензинові, і традиційно з нескромним за теперішніми мірками апетитом (у тому числі і оливним). Але ж і динаміка у машини гідна. Трансмісія найчастіше буде автоматичною, причому “автомат”, на жаль, буде не справжнім “автоматом”, а безступеневим варіатором. Не слід побоюватись натрапити на машину “з під гонщика”. Бо попри спортивний імідж марки цей кросовер купували не прихильники стритрейсінгу, а шанувальники технічних родзинок, а ще, як не дивно, любителі комфортного руху. Тому що Subaru Forester має чи не найкомфортнішу ходову у своєму класі. При купівлі треба уважно перевіряти двигун, оскільки оригінальні субарівські “опозитники”, попри незаперечну японську якість, мають декілька специфічних слабких місць.
“Виділена” нами сума дозволяє придбати CR-V відразу двох поколінь – IV та V, тобто і зовсім молоді п’ятирічні екземпляри. В цілому автомобілі двох генерацій варті один одного, тому тут ми не будемо розділяти їх. Взагалі це машина, яка за споживчими характеристиками здається найбільш універсальною. Вона містка, добре керується і має м’яку підвіску, що добре поглинає нерівності. В Україні модель представлена і екземплярами від офіційної дилерської мережі, і “битками” з-за океану, і пригнаними “європейками”. Це добре, бо для різних ринків пропонували різні мотори і трансмісії, завдяки чому можна обрати і один з бензинових моторів, і один з дизельних, і варіатор, і справжній “автомат”, і “механіку”. Цікаво, що автомобілі американського і європейського складання суттєво відрізняються комплектаціями і навіть матеріалами оздоблення, тож при виборі доведеться враховувати і цю обставину. Крім іншого, модель відрізняється надійністю і великим ресурсом – настільки, що в цікавому для нас діапазоні років стосовно слабких місць просто нема що сказати.
Із зазначеним запасом грошей у вас буде змога придбати і майже новий кросовер середнього класу, і машину з “родзинкою”, і навіть преміальну модель – хоча і з чималим пробігом за кормою. В будь-якому разі треба бути готовим до того, що витрати з сімейного бюджету після купівлі не припиняться, а може й навпаки – збільшаться. Хоча винятки теж бувають, і чим скромнішою за класом буде ваша обнова, тим більша ймовірність на такий щасливий виняток натрапити.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, який автомобіль краще купувати, новий чи з пробігом.