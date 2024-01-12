Вибираємо авто з пробігом: ТОП-5 кросоверів до 20 тисяч доларів

Обрати кросовер з пробігом не так вже і просто, особливо якщо в кишені пристойна сума: вибір зараз величезний і є спокуса придбати щось надто круте – таке, що сімейний бюджет потім не прогодує. Певно, серед машин цього сегменту найбільший діапазон моделей і класів в межах однієї ціни. Нюанс у тому, що преміальні кросовери дуже дорого ремонтувати, тому власники раді позбутися старих екземплярів у непоганому стані бодай за невелику суму – у кілька разів меншу, ніж машина коштувала ще десяток років тому.

До речі, для покупця, який має витримку і технічну підготовку, саме тут є шанс придбати люксовий автомобіль з добрим запасом ресурсу за ціною простенького “Дастера”: зрідка буває, що заможні власники не хочуть довго вовтузитись з продажом і віддають морально застарілу машину “у хороші руки” дешевше ринкової вартості.

Nissan X-Trail

Популярний автомобіль, за 20 тисяч буде легко знайти 5 – 7 річний екземпляр третього (передостаннього) покоління Т32 у непоганому стані. Крім офіційних машин, придбаних новими в Україні, на ринку багато “американців” – відновлених після заокеанських аварій екземплярів під назвою Rogue; до 2022 року це була одна з найпопулярніших машин для покупки на американських аукціонах. У них часто невеликий пробіг, але – велике чи мале ДТП в історії. Також часто трапляються “Ікс-трейли” з європейським минулим, у них зазвичай найбільший реальний пробіг з усіх трьох варіантів. Доступні як моноприводні варіанти, так версії 4х4.

У Nissan X-Trail непогані бензинові та дизельні двигуни, але проблемна автоматична трансмісія: найчастіше це варіатор CVT, який навіть на новій машині не завжди доживає до 100 тис. км. Через це багато “нісановодів” свідомо купують версію з механічною коробкою. Решті доведеться відразу після покупки починати відкладати гроші на ремонт CVT чи покупку нового. Щоправда, певний час випускалася ще комплектація з преселективним автоматом DCT з двома зчепленнями, така машина може бути тільки передньоприводною. До того ж цей “робот” агрегатувався з 1,3-літровим бензиновим турбомотором, якому навряд чи зрадіють механіки українських СТО.

BMW X3

Справжній баварець за ці гроші буде в середньому десятирічним, з індексом F25 – це друге покоління моделі, в цілому доволі вдале. Автомобіль комфортний і цікавий на ходу, бо динамічний з будь-яким мотором і добре керується. В Україні можна зустріти “трійку” як офіційну дилерську, так і пригнану з Європи, так і відремонтовану після аварії в Америці. Відповідно, особливості ті самі, що й говорилося вище. Традиційно для BMW пропонується широка гама моторів, які, до речі, часто є найкращими в своєму класі (зазначимо – у новому стані!). Слабкі місця в машини є: при покупці треба перевіряти раздатку і кардан трансмісії 4х4, а 2,0-літрового бензинового мотора краще взагалі побоюватись. Знавці вважають найнадійнішими 3,0-літрові дизелі, але не можна сказати, що на 10-річній БМВ з ними геть не буде проблем. Власне, всі подібні машини давно вже проектуються в першу чергу для першого власника, а не для рекордів з довговічності.

VW Touareg

На наш бюджет можна придбати “Туарег” другого покоління (індекс 7P, 2010 – 2018 рр.). І чесно кажучи, покупка буде доволі ризикованою, особливо якщо до вас у машини був не один господар. Ця модель дуже вдала з точки зору поєднання швидкісних та позашляхових характеристик, але щодо надійності до неї було чимало питань і в набагато молодшому віці. Надто вже складна ця машина, щоб бути бездоганною в плані ресурсу. Але якщо ви готові витрачатися на недешеві ремонти, то отримаєте змогу користуватися, наприклад, одним з найцікавіших дизелів своєї епохі – потужним та економічним V6 TDI чи неймовірним за тягою V8 4.2 TDI з обертовим моментом у 800 Нм. Є й більш прості силові агрегати, але не можна сказати, що доставляють власникам менше проблем, тим більше у поважному віці.

Subaru Forester

На наші гроші можна купити відносно свіжий Forester четвертої генерації, яка відзначилася зміцненим кузовом і обмеженою гамою моторів. Але в нашому випадку головне у “Форіка” не це, і не опозитний двигун, і навіть не постійний повний привод. На фоні деяких інших учасників нашого огляду, ця машина майже еталон надійності: якщо її вчасно обслуговувати, вона не дошкуляє відмовами. На ринку можна побачити і колись офіційно завезений “Форестер” з українського автосалона, і учорашнього “битка” з американського аукціону. Двигунів у лінійці лише три, і вони будуть лише бензинові, і традиційно з нескромним за теперішніми мірками апетитом (у тому числі і оливним). Але ж і динаміка у машини гідна. Трансмісія найчастіше буде автоматичною, причому “автомат”, на жаль, буде не справжнім “автоматом”, а безступеневим варіатором. Не слід побоюватись натрапити на машину “з під гонщика”. Бо попри спортивний імідж марки цей кросовер купували не прихильники стритрейсінгу, а шанувальники технічних родзинок, а ще, як не дивно, любителі комфортного руху. Тому що Subaru Forester має чи не найкомфортнішу ходову у своєму класі. При купівлі треба уважно перевіряти двигун, оскільки оригінальні субарівські “опозитники”, попри незаперечну японську якість, мають декілька специфічних слабких місць.

Honda CR-V

“Виділена” нами сума дозволяє придбати CR-V відразу двох поколінь – IV та V, тобто і зовсім молоді п’ятирічні екземпляри. В цілому автомобілі двох генерацій варті один одного, тому тут ми не будемо розділяти їх. Взагалі це машина, яка за споживчими характеристиками здається найбільш універсальною. Вона містка, добре керується і має м’яку підвіску, що добре поглинає нерівності. В Україні модель представлена і екземплярами від офіційної дилерської мережі, і “битками” з-за океану, і пригнаними “європейками”. Це добре, бо для різних ринків пропонували різні мотори і трансмісії, завдяки чому можна обрати і один з бензинових моторів, і один з дизельних, і варіатор, і справжній “автомат”, і “механіку”. Цікаво, що автомобілі американського і європейського складання суттєво відрізняються комплектаціями і навіть матеріалами оздоблення, тож при виборі доведеться враховувати і цю обставину. Крім іншого, модель відрізняється надійністю і великим ресурсом – настільки, що в цікавому для нас діапазоні років стосовно слабких місць просто нема що сказати.

Якщо коротко

Із зазначеним запасом грошей у вас буде змога придбати і майже новий кросовер середнього класу, і машину з “родзинкою”, і навіть преміальну модель – хоча і з чималим пробігом за кормою. В будь-якому разі треба бути готовим до того, що витрати з сімейного бюджету після купівлі не припиняться, а може й навпаки – збільшаться. Хоча винятки теж бувають, і чим скромнішою за класом буде ваша обнова, тим більша ймовірність на такий щасливий виняток натрапити.