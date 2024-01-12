Выбираем авто с пробегом: ТОП-5 кроссоверов до 20 тысяч долларов

Опытные посетители авторынков хорошо знают: чем больше денег в кармане, тем труднее выбрать для себя то, что действительно нужно. Поможет не ошибиться достоверная информация о наиболее интересных моделях.

Выбрать кроссовер с пробегом не так уж и просто, особенно если в кармане приличная сумма: выбор сейчас огромен и есть соблазн приобрести что-то слишком крутое – такое, что семейный бюджет потом не прокормит. Пожалуй, среди машин этого сегмента самый большой диапазон моделей и классов в пределах одной цены. Нюанс в том, что премиальные кроссоверы очень дорого ремонтировать, поэтому владельцы рады избавиться от старых экземпляров в неплохом состоянии хотя бы за небольшую сумму – в несколько раз меньше, чем машина стоила еще десяток лет назад.

Кстати, для покупателя, имеющего выдержку и техническую подготовку, именно здесь есть шанс приобрести люксовый автомобиль с хорошим запасом ресурса по цене простенького "Дастера": изредка бывает, что состоятельные владельцы не хотят долго возиться с продажей и отдают морально устаревшую машину в хорошие руки” дешевле рыночной стоимости.

Nissan X-Trail

Популярный автомобиль, и за 20 тысяч будет легко найти 5 – 7 летний экземпляр третьего (предпоследнего) поколения Т32 в хорошем состоянии. Кроме официальных машин, приобретенных новыми в Украине, на рынке много "американцев" – восстановленных после заокеанских аварий экземпляров под названием Rogue; до 2022 года это была одна из популярнейших машин для покупки на американских аукционах. У них часто небольшой пробег, но – большое или малое ДТП в истории. Также часто встречаются "Икс-трейлы" с европейским прошлым, у них обычно самый значительный реальный пробег из всех трех вариантов.

Доступны как моноприводные варианты, так версии 4х4. У Nissan X-Trail неплохие бензиновые и дизельные двигатели, но проблемная автоматическая трансмиссия: чаще всего это вариатор CVT, даже на новой машине не всегда доживающий до 100 тыс. км. Из-за этого многие "нисановоды" сознательно ищут версию с механической коробкой. Остальным придется сразу после покупки начинать откладывать деньги на ремонт CVT или покупку нового. Правда, некоторое время выпускалась комплектация с преселективным автоматом DCT с двумя сцеплениями, но такая машина может быть только переднеприводной. К тому же этот робот агрегатировался с 1,3-литровым бензиновым турбомотором, которому вряд ли обрадуются механики украинских СТО.

BMW X3

Настоящий баварец за эти деньги будет в среднем десятилетним, с индексом F25 – это второе поколение модели, в целом довольно удачное. Автомобиль комфортен и интересен на ходу, поскольку динамичный с любым мотором и хорошо управляется. В Украине можно встретить "тройку" как официальную дилерскую, так и пригнанную из Европы, а еще – отремонтированную после аварии в Америке. Соответственно, особенности те же, что и говорилось выше. Традиционно для BMW предлагается широкая гамма моторов, которые, кстати, часто лучшие в своем классе (отметим – в новом состоянии!). Слабые места у машины есть: при покупке нужно проверять раздатку и кардан трансмиссии 4х4, а 2,0-литрового бензинового мотора лучше вообще опасаться. Знатоки считают самыми надежными 3,0-литровые дизели, но нельзя сказать, что на 10-летней БМВ с ними не будет проблем. По сути, все подобные машины давно уже проектируются прежде всего для первого владельца, а не для рекордов по долговечности.

VW Touareg

На наш бюджет можно приобрести Туарег второго поколения (индекс 7P, 2010 – 2018 гг.). И честно говоря, покупка будет довольно рискованной, особенно если у вас у машины был не один хозяин. Эта модель очень удачна с точки зрения сочетания скоростных и внедорожных характеристик, но по надежности к ней было немало вопросов и в совсем молодом возрасте. Слишком уж сложна эта машина, чтобы быть безупречной в плане ресурса. Но если вы готовы тратиться на недешевые ремонты, то можете пользоваться, например, одним из самых интересных дизелей своей эпохи – мощным и экономичным V6 TDI или невероятным по тяге V8 4.2 TDI с крутящим моментом в 800 Нм. Есть и более простые силовые агрегаты, но нельзя сказать, что они доставляют владельцам меньше проблем, тем более в почтенном возрасте.

Subaru Forester

На наши деньги можно купить относительно свежий Forester четвертой генерации (2012 – 2028 рр.), отличавшейся усиленным кузовом и ограниченной гаммой моторов. Но в нашем случае главное у "Форика" не это, и не оппозитный двигатель, и даже не постоянный полный привод. На фоне некоторых других участников нашего обзора, эта машина почти эталон надежности: если ее вовремя обслуживать, она не донимает отказами. На рынке можно увидеть и когда-то официально завезенный "Форестер" с украинского автосалона, и вчерашнего "битка" с американского аукциона. Двигателей в линейке всего три, и они будут только бензиновые, и традиционно с нескромным по нынешним меркам аппетитом (в том числе и масляным). Но ведь и динамика у машины достойная. Трансмиссия чаще всего будет автоматической, причем “автомат”, к сожалению, будет не настоящим “автоматом”, а бесступенчатым вариатором. Не следует опасаться наткнуться на машину "из-под гонщика". Ибо несмотря на спортивный имидж марки этот кроссовер покупали не поклонники стритрейсинга, а поклонники технических изюминок, а еще, как ни странно, любители комфортного движения. Потому что Subaru Forester имеет, пожалуй, самую комфортную ходовую в своем классе. При покупке нужно внимательно проверять двигатель, поскольку оригинальные субаровские "оппозитники", несмотря на неоспоримое японское качество, имеют несколько специфических слабых мест.

Honda CR-V

"Выделенная" нами сумма позволяет приобрести CR-V сразу двух поколений - IV и V, то есть в том числе и совсем молодые пятилетние экземпляры. В целом автомобили двух генераций стоят друг друга, поэтому здесь мы не будем их разделять. Вообще это машина, которая по потребительским характеристикам кажется наиболее универсальной. Она вместительна, хорошо управляется и имеет мягкую подвеску, хорошо поглощающую неровности. В Украине модель представлена и экземплярами от официальной дилерской сети, и "битками" из-за океана, и пригнанными "европейками". Это хорошо, потому что для разных рынков предлагали разные моторы и трансмиссии, благодаря чему можно выбрать и один из бензиновых моторов, и один из дизельных, и вариатор, и настоящий "автомат", и "механику". Интересно, что автомобили американской и европейской (если точнее, британской) сборки существенно отличаются комплектациями и даже отделочными материалами, поэтому при выборе придется учитывать и это обстоятельство. Кроме прочего, модель отличается надежностью и большим ресурсом – настолько, что в интересующем нас диапазоне лет касательно слабых мест просто нечего сказать.

Если коротко

С указанным запасом денег у вас будет возможность приобрести и почти новый кроссовер среднего класса, и машину с изюминкой, и даже премиальную модель – хотя и с немалым пробегом за кормой. Во всяком случае, нужно быть готовым к тому, что расходы из семейного бюджета после покупки не прекратятся, а может и наоборот – увеличатся. Хотя исключения тоже бывают, и чем скромнее по классу будет ваша обнова, тем больше вероятность такое счастливое исключение встретить.