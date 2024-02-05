Вибір сомельє. Підсумки порівняльної дегустації українських та імпортних вин масс-маркет сегменту

Як зазначають фахівці, через 3 роки після скасування мита на імпорт напоїв з інших країн, частка вин українського походження на полицях магазинів скоротилася на 26-30%, і ця тенденція зберігається.

Українське виноробство опинилося сам на сам із навалою виробників з інших країн. До цього додаються шалені дотації та субсидії з боку ЄС для своїх компаній та мільйони євро, що були вкладені в іміджеву складову країн, які виробляють вино. Усе це в сумі спровокувало скорочення попиту на українське вино та зменшення об'ємів виробництва.

"Мета дегустації - визначити кращі вина в заданій ціновій категорії. Учасниками дегустації були кращі сомел’є України 2007, 2009 та 2016 років. Ми продегустували 5 зразків білих сухих та білих напівсолодких вин та визначили найдостойніші зразки, що є на ринку України", - говорить Бачурін.

Якими ж мають бути вина на кожен день? За словами Івана Бачуріна, апріорі якісні та доступні. Що таке якість? Це баланс між ароматом, смаком та післясмаком.

"Занадто низька - привід задуматись. Низький цінник - питання до якості сировини та смакових властивостей вина", - зазначив експерт.

Щоб уникнути упередженості, експертів попросили винести зір "за скоби" та в режимі "сліпої" дегустації, оцінювати саме смакові властивості вин, а не етикетки, марки, країни-походження чи інші другорядні фактори.

"На дегустації було представлено близько десяти вин від різних виробників з усього світу. У категорії білі напівсолодкі вина одноосібним лідером виявились вино Shateau Baron від ТМ Villa UA. Вино світло солом’яного, майже прозорого кольору, зустрічає квітковим ароматом з відтінками мускату, груші та айви. Смак неймовірно свіжий, приємна солодкість врівноважується дуже ніжною кислинкою. Кісточкові плоди довершують палітру фруктових смаків. Я б порадив спробувати це вино з різноманітними паштетами, пікантними сирами та не надто солодкими десертами", - говорить кращій сомел’є України 2007 року Юрій Глушко.

"Від сьогоднішньої дегустації в мене дуже позитивні враження. Я для себе визначив саме п’ятий зразок - ТМ Villa UA Chardonnay, біле сухе, Україна. Це вино вразило мене своєю чистою ароматикою. Має відтінки квітів, цукатів, збалансований смак, дуже довгий післясмак. Я б порадив його до м’ясних закусок, салатів, можливо, до рибних закусок", - додає кращій сомел’є України 2016 року Вʼячеслав Назарчук.

З оцінкою професіоналів згодні й споживачі. Як відомо, сухе вино Chardonnay та напівсолодке Shateau Baron від ТМ Villa UA є найпопулярнішими білими винами з асортименту марки.

"Зараз дуже важливо проявити споживчий патріотизм - обирати саме українські вина. Україна має все для того, щоб виробляти якісні вина, які можуть конкурувати на світовому ринку", - переконаний Бачурін.