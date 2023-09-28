Вибила "нейтральний" дует. Надія Кіченок пробилася у парний півфінал у Японії

Toray Pan Pacific Open, 1/4 фіналу

Кудерметова/Павлюченкова – Като/Н. Кіченок – 1:2 (6:0, 4:6, 6:10).

Українсько-японський дует здолав російських тенісисток Кудерметову та Павлюченкову в трьох сетах. Щоправда, першу партію Кіченок із Като повністю провалили. Вони не виграли жодного гейму та дозволили нейтральним спортсменкам повести в матчі всього за 22 хвилини.

Значно конкурентнішим став другий сет. Цього разу росіянки з брейком до середини партії спробували піти у відрив (3:1). Однак, українська та японська тенісистки мали інші плани. Вони взяли два пункти на подачах Кудерметової та Павлюченкової, а потім на власній з третьої спроби реалізували сет-пойнт.

У вирішальній партії суперниці спершу йшли нога в ногу. Боротьба сягнула максимуму, коли рахунок став рівним (5:5). Та далі Кіченок із Като просто "зім'яли" російських опоненток. Вони дозволили нейтральним тенісисткам набрати одне очко, а самі ж виграли 5 розіграшів і завоювали путівку в 1/2 фіналу.

Там українсько-японській парі протистоятиме дует господарок кортів. Кіченок і Като зустрінеться з Ходзумі та Ніномією 29 вересня. Загальний призовий фонд Pan Pacific Open-2023 склав понад 780 тисяч доларів.