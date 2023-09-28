Українка Калініна програла переможниці WTA Finals у Токіо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Toray Pan Pacific Open, 2-й раунд

Гарсія – Калініна – 2:0 (6:4, 6:3)

Екс-четверта ракетка світу в статусі фаворита швидко окреслила наміри перемогти. Гарсія з брейком зуміла створити гандикап (3:0) і трохи зменшила оберти. Калініна спробувалася перехопити ініціативу та змогла взяти подачу суперниці в п'ятому геймі.

На корті почала виднітися перспектива тай-брейку. Однак, у десятому геймі за рахунку 5:4 на власну користь французька тенісистка зуміла оформити ще один брейк. Гарсія з другої спроби реалізувала сет-пойнт і повела в рахунку після 47-ми хвилин протистояння.

Ще прозаїчнішим був сценарій другої партії. Цього разу француженці з перемогою на WTA Finals-2022 за плечима вистачило одного брейку для локального та загального успіху. Гарсія зуміла дотиснути Калініну на "чужій" подачі у восьмому геймі (5:3) та миттєво закрила сет і матч на власній.

Наступна опонентка п'ятої сіяної на турнірі визначиться пізніше. Гарсія у рамках 1/4 фіналу зустрінеться з переможницею поєдинку господарки кортів Дой та гречанки Саккарі. Далі за сіткою "світить" матч проти сильнішої у протистоянні російської тенісистки Касаткіної та американки Пегули.