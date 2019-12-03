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Viber запустил в Украине денежные переводы внутри мессенджера

Новости » Общество     03.12.2019 - 15:57
Viber запустил в Украине денежные переводы внутри мессенджера
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Мессенджер запустил новый сервис Moneytou

Во вторник, 3 декабря 2019 года, мессенджер Viber и компания Mastercard запустили в Украине сервис денежных переводов Moneytou. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильные СМИ.

Чтобы перевести деньги пользователю, можно не знать его номера карты - достаточно, чтобы получатель был в списке контактов в мессенджере. Сделать это можно в чате мессенджера.

Перевести деньги в Viber могут владельцы карт любого украинского банка, которые используют мессенджер, зарегистрированный на номер украинского мобильного оператора. Услуга Moneytou также работает с виртуальным кошельком Masterpass.

Кроме того, сервис позволяет напомнить, что вы ждете перевод от определенного человека.

Максимальная сумма одного периода составляет 14900 гривен. Комиссия составляет 5 грн + 1% от суммы перевода. Получатель должен подтвердить получение перевода. Если он этого не сделает в течение недели, деньги вернутся на карту отправителя.

Украина стала второй страной, где Viber запустил такой сервис. Несколькими днями ранее Moneytou запустили в Венгрии.

Напомним, в марте 2017 года количество пользователей Viber в Украине превысило 20 млн.

Также РБК-Украина писало, что 22 ноября пользователи Telegram и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервисов.

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