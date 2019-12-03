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Viber запустив в Україні грошові перекази всередині месенджера

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 15:57
Viber запустив в Україні грошові перекази всередині месенджера
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Месенджер запустив новий сервіс Moneytou

У вівторок, 3 грудня 2019 року, месенджер Viber і компанія Mastercard запустили в Україні сервіс грошових переказів Moneytou. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільні ЗМІ.

Щоб перевести гроші користувачеві, можна не знати його номера картки - достатньо, щоб одержувач був у списку контактів в месенджері. Зробити це можна в чаті месенджера.

Перевести гроші в Viber можуть власники карт будь-якого українського банку, які використовують месенджер, зареєстрований на номер українського мобільного оператора. Послуга Moneytou також працює з віртуальним гаманцем Masterpass.

Крім того, сервіс дозволяє нагадати, що ви чекаєте переказ від певної людини.

Максимальна сума одного періоду становить 14900 гривень. Комісія становить 5 грн + 1% від суми переказу. Одержувач повинен підтвердити отримання переказу. Якщо він цього не зробить протягом тижня, гроші повернуться на карту відправника.

Україна стала другою країною, де Viber запустив такий сервіс. Кількома днями раніше Moneytou запустили в Угорщині.

Нагадаємо, в березні 2017 року кількість користувачів Viber в Україні перевищила 20 млн.

Також РБК-Україна писало, що 22 листопада користувачі Telegram і Instagram по всьому світу зіткнулися зі збоями в роботі сервісів.

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