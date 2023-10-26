"Ви вкрали мій фінал". Українка Терлюга скандально програла на ЧС-2023: що трапилося

31-річна українка поступилася болгарці Івет Горановій у 1/2 фіналу ЧС-2023. Поєдинок переграли після протесту суперниці на перший результат сутички на користь Терлюги (14:11).

Болгарська команда оскаржила підсумок двобою, мотивувавши такий крок несправністю табло. Організатори турніру несподівано вирішили переграти двобій. Утім, не повністю, а з часу 1:17 та рахунком 5:4 на користь Горанової. Вона фактично уникала контактів із українкою та зуміла втримати перемогу (6:4).

Терлюга тепер побореться за бронзову нагороду ЧС-2023. Її сутичка за втішну медаль змагань запланована на 28 жовтня. Найвищим досягненням українки в кар'єрі залишається "срібло" Олімпіади-2020.

Реакція на скандал поєдинку Терлюга – Горанова

Українська федерація карате назвала рішення організаторів "пограбуванням". Згадали також і подібний випадок майже десятирічної давності. Тоді переграти всю сутичку змусили Станіслава Горуну, який виграв півфінал у японського каратиста. Українець програв і повторний бій, і поєдинок за "бронзу".

Сама Терлюга назвала день збігом усього найгіршого, що могло трапитися з нею. Вона справедливо запитує збірну Болгарії, чи вчинили б вони так само, якби Горанова перемогла. Знайшла українка слова і персонально для принципової суперниці.

"Тобі з цим жити, Івет. Ти саме так хотіла в фінал чемпіонату світу?! Хай всі люди, які до цього причетні відчують мій біль. WKF, ви вкрали мій фінал чемпіонату світу. Я ніколи не вибачу за цей день. Це був не спорт. Це просто несправедливість", – заявила Терлюга.

Підтримати каратистку в коментарі "прийшла" Ольга Харлан. Іменита фехтувальниця не з чуток знайома з несправедливістю в світі спорту. На ЧС-2023 її позбавили перемоги за відмову потиснути руку росіянці, яка підтримала агресію РФ проти України. "Виродки. Будь мужньою!" – написала зірка.