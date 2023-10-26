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"Вы украли мой финал". Украинка Терлюга скандально проиграла на ЧМ-2023: что произошло

Фото: Анжелика Терлюга (справа) стала жертвой судейского произвола (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская каратистка Анжелика Терлюга не сможет сразиться за "золото" чемпионата мира 2023 года из-за сомнительных решений организаторов соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Karate Federation.

31-летняя украинка уступила болгарке Ивет Горановой в 1/2 финала ЧМ-2023. Поединок переиграли после протеста соперницы на первый результат схватки в пользу Терлюги (14:11).

Болгарская команда оспорила результат поединка, мотивировав такой шаг неисправностью табло. Организаторы турнира неожиданно решили переиграть поединок. Впрочем, не полностью, а с 1:17 и счетом 5:4 в пользу Горановой. Она фактически избегала контактов с украинкой и сумела удержать победу (6:4).

Терлюга теперь сразится за бронзовую награду ЧМ-2023. Ее схватка за утешительную медаль соревнований запланирована на 28 октября. Самым высоким достижением украинки в карьере остается "серебро" Олимпиады-2020.

Реакция на скандал поединка Терлюга – Горанова

Украинская федерация каратэ назвала решение организаторов "ограблением". Упомянули также и подобный случай почти десятилетней давности. Тогда переиграть всю стычку заставили Станислава Горуну, выигравшего полуфинал у японского каратиста. Украинец проиграл и повторное сражение, и поединок за "бронзу".

Сама Терлюга назвала день совпадением всего худшего, что могло случиться с ней. Она справедливо спрашивает сборную Болгарии, поступили бы они так же, если бы Горанова победила. Нашла украинка слова и персонально для принципиальной соперницы.

"Тебе с этим жить, Ивет. Ты именно так хотела в финал чемпионата мира?! Пусть все люди, которые к этому причастны почувствуют мою боль. WKF, вы украли мой финал чемпионата мира. Я никогда не прощу за этот день. Это был не спорт. Это просто несправедливость", – заявила Терлюга.

Поддержать каратистку в комментарии "пришла" Ольга Харлан. Именитая фехтовальщица не понаслышке знакома с несправедливостью в мире спорта. На ЧМ-2023 ее лишили победы за отказ пожать руку россиянке, поддержавшей агрессию РФ против Украины. "Ублюдки. Будь сильной!" – написала звезда.

 

 

 

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