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Ви цього не знали. Кому можуть відмовити в купівлі житла під час війни: список

Україна, Неділя 23 червня 2024 05:57
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Ви цього не знали. Кому можуть відмовити в купівлі житла під час війни: список Фото: Купівля нерухомості в Україні (facebook.com/Varshavskyplus)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Ярина Паш

В Україні діють норми, за якими продаж житла заборонений певним категоріям осіб. Переважно ці обмеження стосуються тих, хто тим чи іншим чином пов'язаний з країною-окупантом.

Про це в коментарі для РБК-Україна розповіла молодший юрист адвокатського об'єднання "Місечко та Партнери" Ярина Паш.

Кому відмовлять у купівлі-продажу житла: список

Під час дії військового стану та війни, яку РФ веде в Україні, забороняється купувати майно у тих, хто так чи інакше пов'язаний з державою-агресором, пояснює юрист Ярина Паш. Тому коли така людина звернеться до нотаріуса за оформленням договору купівлі-продажу, то отримає відмову.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №164, незавершені нотаріальні дії за зверненням особи, пов’язаної з державою-агресором, визначеної Постановою Кабміну №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації" зупиняються.

Якщо така особа звернеться за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус має відмовити у її вчиненні.

Особами пов’язаної з державою-агресором відповідно до Постанови вважаються:

  • громадяни країни-агресора РФ, крім тих, хто проживає на території України на законних підставах;
  • юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ;
  • юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником чи акціонером, що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є РФ або громадянин Російської Федерації;
  • юридичні особи, які були утворені за законодавством іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є РФ або громадянин Російської Федерації.

Зверніть увагу. Перед процедурою купівлі-продажу нерухомого майна треба перевірити, ким насправді є чого власник, закликає Ярина Паш.

"Треба перевірити, чи не є випадково власником особа, якимось чином пов’язана з державою-агресором. Також перед оформленням договору треба звернути увагу на наявність і відповідність оформлення правовстановлювальних та технічних документів на нерухоме майно", – радить співрозмовниця.

Крім того, за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень можна перевірити, чи не є житло об’єктом спору а також дізнатись, чи немає за житлом, яке вас цікавить, боргів по оплаті комуналки.

Раніше юрист дав поради, як продати квартиру, яка перебуває в кредиті.

Також юрист розповіла, чи можливо купити і продати житло, яке знаходиться на окупованих територіях.

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