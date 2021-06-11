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А вы готовы к диджитализации своих мечтаний?

Новина українською →
Пятница 11 июня 2021 13:00
А вы готовы к диджитализации своих мечтаний?

Наверное, никто не будет отрицать, что мы, украинцы, – нация мечтателей. С детства нас приучают, что мечтать – хорошо. Поэтому мы представляем себя выдающимися учеными, исследователями или известными актерами. В наших мечтах мы ездим на дорогих автомобилях, наполняем дом умной бытовой техникой и чувствуем райское наслаждение где-то около океана. Однако в реальной жизни большинство стремлений и желаний так и остаются неосуществленными – обычно из-за нехватки средств или веры в их реализацию.

«70% опрошенных украинцев сейчас имеют мечту, но наибольшим барьером для ее осуществления является нехватка денег. И наш банк может помочь украинцам без лишних усилий приблизиться к мечте. Представьте, что банк – это машина времени, с помощью которой можно взять деньги у себя в будущем или перевести их в будущее для воплощения мечты. И если с кредитами все понятно, то с переводом денег себе в будущее человек способен справиться хуже. У нас есть решение, которое позволит украинцам осуществлять свои мечты», – отметил Константин Лежнин, заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Чтобы помочь исполнить как можно больше желаний и доказать, что это действительно реально для каждого из нас, UKRSIBBANK BNP Paribas Group представил уникальный для украинского рынка сервис Dreams, который уже доступен в приложении UKRSIB online. Благодаря диджитальной визуализации мечтаний процесс их воплощения в жизнь стал намного проще и эффективнее. Dreams было разработано и успешно запущено в Швеции.

А вы готовы к диджитализации своих мечтаний?

Dreams позволяет выбрать мечту, определить необходимую сумму и время, за которое вы хотите ее осуществить. Но самое главное – это уникальные инструменты – «сейфхаки». Они не только помогают собирать частями ваши средства, но и дают полезные советы по использованию довольно неожиданных источников экономии даже с пользой для здоровья.

Диджитализуйте и реализуйте ваши мечты вместе с UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Вы богаче, чем считаете.

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