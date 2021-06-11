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А ви готові до діджиталізації своїх мрій?

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П'ятниця 11 червня 2021 13:00
А ви готові до діджиталізації своїх мрій?

Напевно, ніхто не заперечуватиме, що ми, українці, – нація мрійників. З дитинства нас привчають, що мріяти – добре. Тож ми уявляємо себе видатними вченими, дослідниками або відомими акторами. В наших мріях ми їздимо на дорогих автівках, наповнюємо дім розумною побутовою технікою й відчуваємо райську насолоду десь біля океану. Проте в реальному житті більшість прагнень та бажань так і залишаються нездійсненими – зазвичай через брак коштів або віри в їхню реалізацію.

«70% опитаних українців наразі мають мрію, але найбільшим бар'єром для її здійснення є нестача грошей. Та наш банк може допомогти українцям без зайвих зусиль наблизитися до мрії. Уявіть, що банк – це машина часу, за допомогою якої можна взяти гроші в себе в майбутньому або переказати їх у майбутнє для втілення мрії. І якщо з кредитами все зрозуміло, то із переказом грошей собі в майбутнє людина здатна впоратися гірше. У нас є рішення, яке дасть змогу українцям здійснювати свої мрії», – зазначив Костянтин Лежнін, заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Щоб допомогти здійснити якомога більше мрій та довести, що це справді реально для кожного з нас, UKRSIBBANK BNP Paribas Group представив унікальний для українського ринку сервіс Dreams, який уже доступний у додатку UKRSIB online. Завдяки діджитальній візуалізації мрій процес їхнього втілення у життя став набагато простішим та ефективнішим. Dreams було розроблено та успішно запущено у Швеції.

А ви готові до діджиталізації своїх мрій?

Dreams дає змогу вибрати мрію, визначити необхідну суму та час, за який ви хочете її здійснити. Але найголовніше – це унікальні інструменти – «сейфхаки». Вони не лише допомагають збирати частинами ваші кошти, а й дають корисні поради щодо використання досить несподіваних джерел економії навіть із користю для здоров’я.

Діджиталізуйте та реалізуйте ваші мрії разом із UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Ви багатші, ніж вважаєте.

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