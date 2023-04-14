Входимо в період турбулентності. Данілов попередив про спроби РФ "розхитати" Україну

"Терористи не можуть нас здолати військовим шляхом і у них зараз є велике завдання з травня по жовтень спробувати дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Це їх план на сьогодні", - сказав Данілов.

За його словами, росіяни розуміють, що надалі не зможуть втримати ситуацію всередині своєї країни та усвідомлюють, що їм треба якомога швидше завершити "українське питання".

"Для нас це дуже небезпечно з урахуванням наявності на нашій території (зрадників та колаборантів - ред.)... Входимо у дуже складний і непростий період турбулентності через внутрішні питання", - наголосив секретар РНБО.

Він зазначив, що останні два-три тижні в Україні активізувався політичний процес.

"Хтось вигадав собі, що у жовтні можуть бути вибори, хтось таке вкинув і деякі "діячі", які мали раніше бізнес з Медведчуком, зараз об'єднуються і починають спроби розхитувати країну", - додав Данілов.