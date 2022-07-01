Вход в ТРЦ в Киеве могут ограничить? Что рекомендуют спасатели

В условиях военного положения, все торговые центры должны быть обеспечены укрытием в случае воздушной тревоги. В то же время стоит ограничить количество посетителей.

Об этом заявил заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ ГСЧС Киева Олег Стоволос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, после вражеского ракетного удара по торговому центру Кременчуга, в Одессе создали специальную комиссию, которая начала проверку требований безопасности у всех учреждений сферы обслуживания и ТРЦ.

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