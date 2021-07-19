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Вход по паспорту: фанатов "Динамо" обяжут предоставлять документ при входе на стадион

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 13:29
Вход по паспорту: фанатов "Динамо" обяжут предоставлять документ при входе на стадион Фото: фанатов "Динамо" обяжут предоставлять документ при входе на стадион (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В новом сезоне 2021/2022 болельщиков "Динамо" будут пропускать на домашние матчи на НСК "Олимпийский" по новой системе допуска. Так, при входе на стадион необходимо будет предъявить паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

"Непосредственный проход зрителя с приобретенным билетом будет возможен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Вход будет разрешен в случае верификации владельца билета" - говорится в сообщении.

На сайте также указано, что с нового сезона продажа билетов на домашние матчи клуба (по аналогии с матчами национальной сборной Украины) будет происходить исключительно в онлайн-режиме.

Так, при приобретении билета необходимо указать в специальных графах свое имя и фамилию, которые затем будут отражены на нем.

Указано, что билет без указания в нем имени и фамилии человека будет недействительным.

В частности, внедряется система автоматической видеофиксации правонарушений.

То есть, лицам, осуществляющим неправомерные действия в дальнейшем может быть запрещен временно или на долгосрочной основе вход на стадион.

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Динамо стадион НСК Олимпийский
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