Вход на одну из центральных станций метро Киева могут ограничивать в час пик

В Киеве на станции метро "Кловская" будут проводиться работы по замене турникетов. В связи с чем вход на станцию в час пик могут ограничивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"Для пассажиров "Кловская" будет работать в обычном режиме. В то же время возможны ограничения на вход в час пик",- говорится в сообщении.

Указано, что новое оборудование на станции начнут устанавливать с 10 августа.

Так, работы продлятся до 19 августа и будут выполняться исключительно в ночные смены.