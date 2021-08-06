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Вход на одну из центральных станций метро Киева могут ограничивать в час пик

Автор: Мария Кучерявец

В Киеве на станции метро "Кловская" будут проводиться работы по замене турникетов. В связи с чем вход на станцию в час пик могут ограничивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"Для пассажиров "Кловская" будет работать в обычном режиме. В то же время возможны ограничения на вход в час пик",- говорится в сообщении.

Указано, что новое оборудование на станции начнут устанавливать с 10 августа.

Так, работы продлятся до 19 августа и будут выполняться исключительно в ночные смены.

Напомним, в столице с 10 по 12 августа могут звучать "взрывы". Жителей города просят не пугаться, ведь будут проводиться учения военных.

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Киевметростанция