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Вхід на одну з центральних станцій метро Києва можуть обмежувати в годину пік

Автор: Марія Кучерявець

У Києві на станції метро "Кловська" проводитимуться роботи із заміни турнікетів. У зв’язку з чим вхід на станцію у годину пік можуть обмежувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен".

"Для пасажирів "Кловська" працюватиме у звичайному режимі. Водночас можливі обмеження на вхід у пікові години", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що нове обладнання на станції почнуть встановлювати з 10 серпня.

Так, роботи триватимуть до 19 серпня та виконуватимуться виключно у нічні зміни.

Нагадаємо, у столиці з 10 по 12 серпня можуть звучати "вибухи". Мешканців міста просять "не лякатися", адже будуть проводитися навчання військових.

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Київметростанция