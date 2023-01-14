Везуть протитанкові споруди. У Маріуполі помітили колону російських вантажівок (відео)

В захопленому Маріуполі помітили колонну російських вантажівок, яку окупанти відправили в бік Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Андрющенко зазначає, що було зафіксовано понад 70 вантажівок, що перевозять "зуби дракону" та БК з боку Росії через Маріуполь в напряму Бердянська. Мова йде про бетонні пірамідальні протитанкові споруди.

Нагадаємо, що в захопленому Маріуполі вперше помітили колонну російських танків, яку окупанти відправили в бік Донецька. На техніці є позначка "Дари смерті".

Росіян масово завозять до тимчасово окупованого Маріуполя для того, аби вони проводили роботи зі знесення постраждалих внаслідок російських атак будинків.

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