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Везуть протитанкові споруди. У Маріуполі помітили колону російських вантажівок (відео)

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Маріуполь, Субота 14 січня 2023 20:23
Везуть протитанкові споруди. У Маріуполі помітили колону російських вантажівок (відео) Фото: У Маріуполі помітили колону російських вантажівок (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В захопленому Маріуполі помітили колонну російських вантажівок, яку окупанти відправили в бік Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Протягом дня знов посилені колони військового забезпечення" - йдеться у повідомленні.

Андрющенко зазначає, що було зафіксовано понад 70 вантажівок, що перевозять "зуби дракону" та БК з боку Росії через Маріуполь в напряму Бердянська. Мова йде про бетонні пірамідальні протитанкові споруди.

"Позначки "Z" та "V", - додав радник мера.

Нагадаємо, що в захопленому Маріуполі вперше помітили колонну російських танків, яку окупанти відправили в бік Донецька. На техніці є позначка "Дари смерті".

Росіян масово завозять до тимчасово окупованого Маріуполя для того, аби вони проводили роботи зі знесення постраждалих внаслідок російських атак будинків.

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