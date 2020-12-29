Везли под видом паркета: в Сербии таможенники нашли антиквариат из Украины

Фото: найденный антиквариат (carina.rs)

В ночь на 29 декабря на сербской границе таможенники в грузовике, который перевозил паркет из Украины, нашли более 2 тысяч антикварных предметов. Грузовиком с румынскими номерами управлял 46-летний гражданин Сербии.

Об этом сообщила пресс-служба Сербской таможни.

Во время детального осмотра грузовика таможенники обнаружили, что кабина и ящик для инструментов заполнены незадекларированными антикварными вещами различных периодов, в частности, бронзового века, византийского периода, средневековья, а также предметами древних славян и кельтов.

Всего сербские таможенники насчитали 2113 предметов, среди которых самыми многочисленными являются подвески, перстни, различные инструменты и оружие, а также небольшие металлические фигуры. Также были декоративные предметы, такие как браслеты, броши, заколки, зажимы для волос.

Среди предметов повседневного пользования коллекция также содержала несколько ложек, иголок, ножей, ключей, шпор, пряжек ремней, пуговиц и монет.

Как рассказал водитель, он к коллекции антиквара не имеет отношения, но согласился перевезти предметы из Украины в Сербию за небольшую плату. С водителем должны были связаться после его прибытия в страну назначения.

Напомним, на прошлой неделе пограничники блокировали нелегальный вывоз из Украины одного из восьми уникальных прижизненных изданий "Кобзаря" Тараса Шевченко. У контрабандиста также нашли несколько сотен антикварных монет.