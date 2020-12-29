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Везли під виглядом паркету: у Сербії митники знайшли антикваріат з України

Сербія, Вівторок 29 грудня 2020 23:07
Везли під виглядом паркету: у Сербії митники знайшли антикваріат з України
Фото: знайдений антикваріат (carina.rs)
Автор: Дмитро Левицький

У ніч на 29 грудня на сербському кордоні митники у вантажівці, яка перевозила паркет з України, знайшли понад 2 тисячі антикварних предметів. Вантажівкою з румунськими номерами керував 46-річний громадянин Сербії.

Про це повідомила прес-служба Сербської митниці.

Під час детального огляду вантажівки митники виявили, що кабіна та ящик для інструментів заповнені незадекларованими антикварними речами різних періодів, зокрема, бронзового віку, візантійського періоду, середньовіччя, а також предметами давніх слов’ян та кельтів.

Всього сербські митники нарахували 2113 предметів, серед яких найчисленнішими є підвіски, персні, різні інструменти та зброя, а також невеликі металеві фігури. Також були декоративні предмети, такі як браслети, брошки, шпильки, затиски для волосся.

Серед предметів повсякденного користування колекція також містила кілька ложок, голок, різців, ключів, шпор, пряжок ременів, ґудзиків та монет.

Як розповів водій, він до колекції антиквару не має відношення, але погодився перевезти предмети з України в Сербію за невелику плату. З водієм мали зв'язатися після його прибуття в країну призначення.

Нагадаємо, минулого тижня прикордонники блокували нелегальне вивезення з України одного з восьми унікальних прижиттєвих видань "Кобзаря" Тараса Шевченка. У контрабандиста також знайшли декілька сотень антикварних монет.

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