ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Везли в нейропсихиатрическую больницу: в Польше украинец сбежал от медиков

Новина українською →
Польша, Среда 19 января 2022 15:29
Везли в нейропсихиатрическую больницу: в Польше украинец сбежал от медиков Фото: сбежавшего от медиков украинца 5 дней искали в Польше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В польском городе Костян несколько дней разыскивали украинца. Он сбежал с автомобиля скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на koscian naszemiasto.

34-летнего мужчину в Великопольском воеводстве 5 дней разыскивала полиция. Тот сбежал от медиков 10 января, когда его везли в нейропсихиатрическую больницу. После этого он не появлялся дома, а родные не могли с ним связаться.

Правоохранителям все же удалось разыскать украинца. Его обнаружили в в селе Келчево, что в примерно 3 километрах от Костяна. Он был физически невредим.

Мужчину отправили на медицинское обследование. После этого его передали под опеку родственника.

Напомним, 13 января в Черновцах средь бела дня произошла стрельба в результате которой пострадал мужчина. Правоохранители уже задержали преступника, который пытался сбежать из города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше