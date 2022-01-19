Везли до нейропсихіатричної лікарні: у Польщі українець втік від медиків

У польському місті Костян кілька днів розшукували українця. Він втік з автомобіля швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на koscian naszemiasto .

34-річного чоловіка у Великопольському воєводстві 5 днів розшукувала поліція. Той втік від медиків 10 січня, коли його везли у нейропсихіатричну лікарню. Після цього він не з'являвся вдома, а рідні не могли зв'язатися з ним.

Правоохоронцям все ж таки вдалося розшукати українця. Його виявили в селі Келчеве, що за 3 кілометри від Костяна. Він був фізично неушкоджений.

Чоловіка відправили на медичне обстеження. Після цього його передали під опіку родича.