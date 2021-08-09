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На въезде в Киев появились блокпосты: что происходит

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве с 10 по 13 августа проводятся совместные учения Нацгвардии и Вооруженных сил Украины (ВСУ). В рамках активной фазы на въездах в столицу выставлены блокпосты с бронетехникой и усиленными нарядами правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

"На некоторых въездах в столицу выставлены блокпосты Нацгвардии с привлечением личного состава, бронетехники и кинологических расчетов", - предупредили киевлян и гостей столицы в Нацгвардии.

Учения предусматривают отработку боевых задач, охрану критически важных объектов, обеспечение надежного функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, поддержание правопорядка и безопасности в столице, в том числе с участием столичной бригады по охране общественного порядка Нацгвардии.

Учения будут проходить до 13 августа. Они проводятся с целью реализации государственной политики, направленной на безопасность и защиту населения и территорий Украины.

Фото: на въездах в Киев появились блокпосты в рамках учений Нацгвардии и ВСУ (mvs.gov.ua)

Напомним, 6 августа пресс-служба Шевченковской райгосадминистрации в Киеве призвала жителей столицы не пугаться "взрывов", поскольку в городе будут проходить учения военных.

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КиевВооруженные силы УкраиныученияНацгвардия