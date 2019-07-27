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На въезде в Киев полицейские обнаружили гранатомет в багажнике автомобиля

Новости » Общество    27.07.2019 - 17:07
На въезде в Киев полицейские обнаружили гранатомет в багажнике автомобиля
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Патрульные в багажнике автомобиля обнаружили предмет, похожий на ручной противотанковый гранатомет

На въезде в Киев со стороны одесской трассы сегодня, 27 июля, патрульные полицейские при осмотре автомобиля обнаружили в багажнике предмет, похожий на ручной противотанковый гранатомет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Facebook.

Сообщается, что около 12:00 на одесском КП (въезд в Киев) патрульные остановили водителя автомобиля Skoda из-за технической неисправности транспорта.

Во время общения с патрульными мужчина заметно нервничал, поэтому патрульные решили провести поверхностную проверку его транспортного средства. В багажнике автомобиля патрульные обнаружили предмет, похожий на РПГ. Мужчина не смог объяснить, откуда он взял эту вещь, куда именно везет и что хотел с ней сделать.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств и выяснения происхождения обнаруженного предмета, и квалификации действий мужчины.

Напомним, ранее в Ровенской области полицейские изъяли один из крупнейших в Украине арсенал боеприпасов.

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