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На в'їзді в Київ поліцейські виявили гранатомет в багажнику автомобіля

Новини » Суспільство    27.07.2019 - 17:07
На в'їзді в Київ поліцейські виявили гранатомет в багажнику автомобіля
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Патрульні в багажнику автомобіля виявили предмет, схожий на ручний протитанковий гранатомет

На в'їзді в Київ з боку одеської траси сьогодні, 27 липня, патрульні поліцейські при огляді автомобіля виявили в багажнику предмет, схожий на ручний протитанковий гранатомет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції у Facebook.

Повідомляється, що близько 12:00 на одеському КП (в'їзд у Київ) патрульні зупинили водія автомобіля Skoda з-за технічної несправності транспорту.

Під час спілкування з патрульними чоловік помітно нервував, тому патрульні вирішили провести поверхневу перевірку його транспортного засобу. В багажнику автомобіля патрульні виявили предмет, схожий на РПГ. Чоловік не зміг пояснити, звідки він взяв цю річ, куди саме щастить і що хотів з нею зробити.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин та з'ясування походження виявленого предмета, і кваліфікації дій чоловіка.

Нагадаємо, раніше в Рівненській області поліцейські вилучили один з найбільших в Україні арсенал боєприпасів.

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