На въездах в Киев обустроят шесть перехватывающих парковок

В Киеве возле шести станций метро обустроят перехватывающие парковки. Вблизи станции "Выдубычи" одна из таких парковок уже работает в режиме опытной эксплуатации.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Всего перехватывающие парковки будут установлены на въездах в столицу по пяти направлениям:

Ирпенское направление - возле станции метро "Академгородок";

Житомирское направление - возле станции метро "Святошин";

Одесское направление - возле станций метро "Выдубичи" и "Ипподром";

Бориспольское направление - возле станции метро "Красный Хутор";

Гостомельское направление - возле станции метро "Сырец".

В целом такие паркинги смогут вместить 988 автомобилей.

Как отметили в КГГА, перехватывающие парковки позволят водителям оставить свой автомобиль на площадке и продолжить движение общественным транспортом.

"Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице", - подчеркнул директор департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

Сейчас парковка на "Выдубычах" работает на бесплатной основе. На ней смогут разместиться 193 автомобиля.

Напомним, с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Государственные строительные нормы, которыми унормирована возможность проектировки перехватывающих автостоянок в больших городах.