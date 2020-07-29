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На въездах в Киев обустроят шесть перехватывающих парковок

Киев, Среда 29 июля 2020 15:55
На въездах в Киев обустроят шесть перехватывающих парковок
Фото: перехватывающая парковка возле станции "Выдубычи" (kyivcity.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Вблизи станции метро "Выдубычи" уже работает в тестовом режиме одна из парковок

В Киеве возле шести станций метро обустроят перехватывающие парковки. Вблизи станции "Выдубычи" одна из таких парковок уже работает в режиме опытной эксплуатации.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Всего перехватывающие парковки будут установлены на въездах в столицу по пяти направлениям:

  • Ирпенское направление - возле станции метро "Академгородок";
  • Житомирское направление - возле станции метро "Святошин";
  • Одесское направление - возле станций метро "Выдубичи" и "Ипподром";
  • Бориспольское направление - возле станции метро "Красный Хутор";
  • Гостомельское направление - возле станции метро "Сырец".

В целом такие паркинги смогут вместить 988 автомобилей.

Как отметили в КГГА, перехватывающие парковки позволят водителям оставить свой автомобиль на площадке и продолжить движение общественным транспортом.

"Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице", - подчеркнул директор департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

Сейчас парковка на "Выдубычах" работает на бесплатной основе. На ней смогут разместиться 193 автомобиля.

Напомним, с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Государственные строительные нормы, которыми унормирована возможность проектировки перехватывающих автостоянок в больших городах.

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