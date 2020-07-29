ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На в'їздах до Києва облаштують шість перехоплюючих парковок

Київ, Середа 29 липня 2020 15:55
На в'їздах до Києва облаштують шість перехоплюючих парковок
Фото: перехоплюють паркування біля станції "Видубичі" (kyivcity.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Поблизу станції метро "Видубичі" вже працює в тестовому режимі одна з парковок

У Києві біля шести станцій метро облаштують перехоплюючі парковки. Поблизу станції "Видубичі" одна з таких парковок вже працює в режимі дослідної експлуатації.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Всього перехоплюючі парковки будуть встановлені на в'їздах у столицю на п'ятьох напрямках:

  • Ірпінський напрямок - біля станції метро "Академмістечко";
  • Житомирський напрямок - біля станції метро "Святошин";
  • Одеський напрямок - біля станцій метро "Видубичі" та "Іподром";
  • Бориспільський напрямок - біля станції метро "Червоний Хутір";
  • Гостомельський напрямок - біля станції метро "Сирець"

Загалом такі паркінги зможуть вмістити 988 автомобілів.

Як зазначили в КМДА, перехоплюючі парковки дозволять водіям залишити свій автомобіль на майданчику та продовжити рух громадським транспортом.

"Завдяки цьому ми розвантажимо центральну частину міста від приватного транспорту і зменшимо пробки в столиці", - підкреслив директор департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

Зараз парковка на "Видубичах" працює на безкоштовній основі. На ній зможуть розміститися 193 автомобіля.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року набули чинності зміни в Державні будівельні норми, якими унормирована можливість проектування тимчасових автостоянок у великих містах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КиївКиївпарковкатрафик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся