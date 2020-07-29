На в'їздах до Києва облаштують шість перехоплюючих парковок

Поблизу станції метро "Видубичі" вже працює в тестовому режимі одна з парковок
У Києві біля шести станцій метро облаштують перехоплюючі парковки. Поблизу станції "Видубичі" одна з таких парковок вже працює в режимі дослідної експлуатації.
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Всього перехоплюючі парковки будуть встановлені на в'їздах у столицю на п'ятьох напрямках:
Загалом такі паркінги зможуть вмістити 988 автомобілів.
Як зазначили в КМДА, перехоплюючі парковки дозволять водіям залишити свій автомобіль на майданчику та продовжити рух громадським транспортом.
"Завдяки цьому ми розвантажимо центральну частину міста від приватного транспорту і зменшимо пробки в столиці", - підкреслив директор департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.
Зараз парковка на "Видубичах" працює на безкоштовній основі. На ній зможуть розміститися 193 автомобіля.
Нагадаємо, з 1 липня 2019 року набули чинності зміни в Державні будівельні норми, якими унормирована можливість проектування тимчасових автостоянок у великих містах.