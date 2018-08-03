Въезд в Украину за посещение Крыма и ОРДЛО запретили 740 иностранцам

Нарушителям запретили въезд в Украину сроком на три года

С начала 2018 года 740 иностранцам запретили въезд в Украину за незаконное посещение Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что за незаконное пересечение границы в закрытых пунктах пропуска принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года в отношении 740 иностранцев. Также пограничники напомнили, что в зависимости от обстоятельств пересечение закрытых пунктов пропуска может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что британскому журналисту из-за посещения Крыма запретили въезд в Украину. В частности, в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса из Лондона выявили гражданина Великобритании Джона Уоррена Грэма Бродерипа, который работает журналистом и ведущим программы "Поедем поедим" на одном из телеканалов России. В ходе проверки выяснилось, что пассажир посещал Крым в сентябре-октябре 2015 года.