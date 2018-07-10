Британскому журналисту из-за посещения Крыма запретили въезд в Украину

Джон Уоррен Грэм посещал Крым в сентябре-октябре 2015 года

Британскому журналисту Джону Уоррену Грэму Бродерипу на три года запретили въезд в Украину в связи с нарушением правил посещения аннексированного Российской Федерацией (РФ) Крыма. Об этом написал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян на своей странице в Facebook.

По словам Слободяна, сегодня в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса из Лондона был обнаружен гражданин Великобритании Джон Уоррена Грэм Бродерип.

"Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы "Поедем поедим" на одном из телеканалов России", - написал Слободян.

Он также отметил, что в ходе проведения собеседования пассажир авиарейса подтвердил, что посещал Крым в сентябре-октябре 2015 года.

Напомним, ранее в ГПСУ сообщали, что в Украину не пустили двух журналистов российского телевидения.