В'їзд до України за відвідування Криму і ОРДЛО заборонили 740 іноземцям

Порушникам заборонили в'їзд до України строком на три роки

З початку 2018 року 740 іноземцям заборонили в'їзд до України за незаконне відвідування Криму та окупованих районів Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що за незаконний перетин кордону в закритих пунктах пропуску прийнято рішення про заборону в'їзду на територію України терміном на 3 роки щодо 740 іноземців. Також прикордонники нагадали, що в залежності від обставин перетин закритих пунктів пропуску може спричинити як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що британському журналістові через відвідування Криму заборонили в'їзд до України. Зокрема, в аеропорту "Бориспіль" під час оформлення пасажирів рейсу з Лондона виявили громадянина Великобританії Джона Уоррена Грема Бродерипа, який працює журналістом і ведучим програми "Поїдемо поїмо" на одному з телеканалів Росії. В ході перевірки з'ясувалося, що пасажир відвідував Крим у вересні-жовтні 2015 року.