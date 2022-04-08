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В'їзд до київської Пущі-Водиці обмежили на невизначений час: причина

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Київ, П'ятниця 08 квітня 2022 20:04
В'їзд до київської Пущі-Водиці обмежили на невизначений час: причина Фото: в'їзд в Пущу-Водицю обмежили (facebook. com. oleksandr kushneruk)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В'їзд на територію київської Пущі-Водиці обмежили на невизначений час. У районі проведуть роботи з розмінування та фіксації злочинів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Оболонської районної державної адміністрації Кирила Фесика.

"Військове керівництво прийняло рішення про обмежений в'їзд на територію пущі, і пов'язане воно з величезною кількістю об'єктивних факторів, ряд з яких я, на жаль, не маю права озвучувати", - написав у Facebook Фесик.

За його словами, в'їзд заборонений, щоб сапери змогли розмінувати території, звільнені від окупантів території. Крім того, в районі працюють правоохоронці. Вони фіксують докази злочинів загарбників.

"Точного терміну заборони поки немає, адже обсяг роботи просто колосальний: перевірити Будинки, Вулиці, попелища, лісосмуги і очистити їх від снарядів, гранат, мін і розтяжок і навіть тіл", - додав голова РДА.

Нагадаємо, у березні окупанти завдали артудар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату. Ніхто не постраждав, оскільки всіх встигли евакуювати.

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