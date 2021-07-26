Въезд в Киевскую область временно ограничен для грузовиков: названа причина
Фото: въезд в Киевскую область временно ограничен для грузовиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Начиная с 13:45, движение для тяжеловесного транспорта временно ограничено на всех вьездах в Киевскую область. Ближе к 20:00 будет сообщено о снятии ограничений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Согласно сообщению, ограничение движения касается грузовиков:
- Вес которых превышает 24 тонны;
- Нагрузка на ось превышает 7 тонн.
Сейчас известно, что соответствующие меры были приняты из-за превышения дневной температуры более +28 градусов, для предотвращения порчи асфальта.
"Ограничение осуществляется на всех вьездах в Киевскую областю. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - отмечает пресс-служба МВД.