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Въезд в Киевскую область временно ограничен для грузовиков: названа причина

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Киев, Понедельник 26 июля 2021 16:17
Въезд в Киевскую область временно ограничен для грузовиков: названа причина Фото: въезд в Киевскую область временно ограничен для грузовиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 13:45, движение для тяжеловесного транспорта временно ограничено на всех вьездах в Киевскую область. Ближе к 20:00 будет сообщено о снятии ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Согласно сообщению, ограничение движения касается грузовиков:

  • Вес которых превышает 24 тонны;
  • Нагрузка на ось превышает 7 тонн.

Сейчас известно, что соответствующие меры были приняты из-за превышения дневной температуры более +28 градусов, для предотвращения порчи асфальта.

"Ограничение осуществляется на всех вьездах в Киевскую областю. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - отмечает пресс-служба МВД.

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Киевская область грузовик
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