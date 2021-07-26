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В'їзд до Київської області тимчасово обмежено для вантажівок: названо причину

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Київ, Понеділок 26 липня 2021 16:17
В'їзд до Київської області тимчасово обмежено для вантажівок: названо причину Фото: вїзд до Київської області тимчасово обмежено для вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 13:45, рух для великовагового транспорту тимчасово обмежено на всіх під’їздах до Київської області. Близько до 20:00 буде повідомлено про зняття обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС України.

Згідно з повідомленням, обмеження руху стосується вантажівок:

  • Вага яких перевищує 24 тонни;
  • Навантаження на вісь перевищує 7 тонн.

Наразі відомо, що відповідні заходи були прийнятті через перевищення денної температури понад +28 градусів, задля запобігання псування асфальту.

"Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Київської області. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - відзначає пресслужба МВС.

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