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Въезд грузовиков в Киев сегодня снова запретят из-за жары

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Суббота 31 июля 2021 10:55
Въезд грузовиков в Киев сегодня снова запретят из-за жары Фото: в Киев запретят въезд грузовиков из-за жары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

С 11:00 в Киев ограничат въезд тяжеловесного транспорта. Ограничения вводят в связи с жарой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

В частности, будет запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

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