Въезд грузовиков в Киев сегодня снова запретят из-за жары

С 11:00 в Киев ограничат въезд тяжеловесного транспорта. Ограничения вводят в связи с жарой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева .

В частности, будет запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).