В'їзд вантажівок у Київ сьогодні знову заборонять через спеку
Фото: в Київ заборонять в'їзд вантажівок через спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
З 11:00 у Київ обмежать в’їзд великовагового транспорту. Обмеження запроваджують у зв’язку зі спекою
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Зокрема, буде заборонений в'їзд вантажівок вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).