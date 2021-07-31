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В'їзд вантажівок у Київ сьогодні знову заборонять через спеку

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Субота 31 липня 2021 10:55
В'їзд вантажівок у Київ сьогодні знову заборонять через спеку Фото: в Київ заборонять в'їзд вантажівок через спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

З 11:00 у Київ обмежать в’їзд великовагового транспорту. Обмеження запроваджують у зв’язку зі спекою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Зокрема, буде заборонений в'їзд вантажівок вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

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