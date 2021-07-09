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В'їзд вантажівок в Київ сьогодні буде заборонений: коли знімуть обмеження

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П'ятниця 09 липня 2021 10:41
В'їзд вантажівок в Київ сьогодні буде заборонений: коли знімуть обмеження Фото: в Київ заборонять в'їзд вантажівок через спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні з 11:00 обмежують рух великовагового транспорту на в’їзд до Києва. Обмеження вводяться в зв’язку зі спекою.

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.

"9 липня, з 11:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів", - йдеться в повідомленні.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатков. Орієнтовно очікується, що рух відновлять з 19:00.

Нагадаємо, у Києві 8 липня з 11:00 обмежували рух вантажівок. Причиною стало підвищення денної температури повітря понад +28 градусів.

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