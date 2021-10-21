Ветрено, но тепло: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 21 октября в Украине ожидается сильный ветер. При этом температура воздуха днем поднимется до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На западе днем столбики термометра поднимутся до +17 +9 градусов, а ночью опустятся до +5 +9. Синоптики прогнозируют шквалы ветра в Карпатах до 25 м/сек.

В северных областях температура воздуха днем составит +15 +18, а ночью +6 +8 градусов. Без осадков.

На востоке синоптики днем прогнозируют до +15 +17 градусов, а ночью +2 +8.

В южных областях столбики термометра достигнут днем +16 +19, а ночью упадут до +5 +10.

В центральной части страны днем температура воздуха прогреется до +15 +17, а ночью снизится до +5 +8.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается теплая и сухая погода. Днем температура воздуха составит +15 +17, а ночью упадет до +6 +8.