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Ветрено, но тепло: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Четверг 21 октября 2021 08:00
Ветрено, но тепло: какой будет погода в Украине сегодня Фото: 21 октября ожидаются шквалы ветра и днем до +19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 21 октября в Украине ожидается сильный ветер. При этом температура воздуха днем поднимется до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На западе днем столбики термометра поднимутся до +17 +9 градусов, а ночью опустятся до +5 +9. Синоптики прогнозируют шквалы ветра в Карпатах до 25 м/сек.

В северных областях температура воздуха днем составит +15 +18, а ночью +6 +8 градусов. Без осадков.

На востоке синоптики днем прогнозируют до +15 +17 градусов, а ночью +2 +8.

В южных областях столбики термометра достигнут днем +16 +19, а ночью упадут до +5 +10.

В центральной части страны днем температура воздуха прогреется до +15 +17, а ночью снизится до +5 +8.

Ветрено, но тепло: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается теплая и сухая погода. Днем температура воздуха составит +15 +17, а ночью упадет до +6 +8.

Ветрено, но тепло: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, в Украину идет резкое похолодание - синоптики назвали дату.

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Погода в Украине Укргидометцентр
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