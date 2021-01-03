Ветрено и без осадков: прогноз погоды на сегодня

В воскресенье, 3 января, погода на всей территории Украины будет пасмурной и без осадков. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от 0 до +9 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В воскресенье во всех западных, центральных, северных, южных и восточных областях будет пасмурно. Самая высокая температура будет на юге Украины.

В западных и южных областях температура воздуха днем ожидается от +2 до +8 градусов, а ночью она опустится до +3 -3 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +2 до +4, а ночью от -1 до -2.

В восточных областях температура воздуха днем составит от 0 до +5, а ночью она будет в пределах 0 -3.

В Крыму также будет без осадков и ветрено. Температура днем +3 +5 градусов, а ночью - от 0 до +2

Прогноз в Киеве

В Киеве и области в воскресенье будет сухо. Температура воздуха днем ожидается от +2 до +4, а ночью от -1 до +1.

Напомним, в Киеве в конце 2020 года обновлено несколько температурных рекордов. Синоптики зафиксировали максимальные температуры за 140 лет наблюдений.

Как писало РБК-Украина, в январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.