Вітряно і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

У неділю, 3 січня, погода на всій території України буде похмурою і без опадів. Температура повітря вдень в регіонах буде коливатися від 0 до +9 градусів.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
У неділю в усіх західних, центральних, північних, південних і східних областях буде хмарно. Найвища температура буде на півдні України.
У центральних і північних областях температура повітря вдень буде від +2 до +4, а вночі від -1 до -2.
У східних областях температура повітря вдень складе від 0 до +5, а вночі вона буде в межах 0 -3.
У Криму також буде без опадів і вітряно. Температура вдень +3 +5 градусів, а вночі - від 0 до +2
У Києві та області у неділю буде сухо. Температура повітря вдень очікується від +2 до +4, а вночі від -1 до +1.
Як писало РБК-Україна, в січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується у межах 0-4 градусів морозу, в південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.