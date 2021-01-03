Вітряно і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

У неділю, 3 січня, погода на всій території України буде похмурою і без опадів. Температура повітря вдень в регіонах буде коливатися від 0 до +9 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У неділю в усіх західних, центральних, північних, південних і східних областях буде хмарно. Найвища температура буде на півдні України.

У західних і південних областях температура повітря вдень очікується від +2 до +8 градусів, а вночі вона опуститься до +3 -3 градусів.

У центральних і північних областях температура повітря вдень буде від +2 до +4, а вночі від -1 до -2.

У східних областях температура повітря вдень складе від 0 до +5, а вночі вона буде в межах 0 -3.

У Криму також буде без опадів і вітряно. Температура вдень +3 +5 градусів, а вночі - від 0 до +2

Прогноз у Києві

У Києві та області у неділю буде сухо. Температура повітря вдень очікується від +2 до +4, а вночі від -1 до +1.

Нагадаємо, в Києві в кінці 2020 року оновлено кілька температурних рекордів. Синоптики зафіксували максимальні температури за 140 років спостережень.

Як писало РБК-Україна, в січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується у межах 0-4 градусів морозу, в південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.