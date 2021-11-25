Ветрено и осадки в западных регионах: прогноз погоды на завтра
В пятницу, 26 ноября, в Украине днем воздух прогреется до +8. В западных регионах ожидаются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по всем областям
По всей территории Украины завтра ожидается переменная облачность. В западных регионах возможны слабые дожди. Скорость ветра ночью и днем будет от 7 до 12 м/c. Температура воздуха составит:
- на западе днем от +4 до +8, а ночью - от -2 до -4;
- на севере днем от +3 до + 8, а ночью - от -2 до -4;
- на востоке днем от +3 до +6, а ночью - от -5 до -7;
- на юге днем от +7 до +11, а ночью - от -1 до -2;
- в центре днем от + 5 до + 7, а ночью - от -1 до -2.
Фото: ветрено и осадки в западных регионах (meteo.gov.ua)
Прогноз в Киеве
В столице завтра также ожидается переменная облачность, однако без осадков. Днем воздух прогреется от + 4 до + 8. Температура ночью составит от -0 до -3.
Фото: ветрено и осадки в западных регионах (meteo.gov.ua)
Напомним, что РБК-Украина писало о прогнозе погоды на первый месяц зимы от Укргидрометцентра.
В то же время синоптики ожидают, что в Украину придет потепление уже 27 ноября.