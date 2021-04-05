Во Вьетнаме вступил в должность новый президент. Он ранее возглавлял правительство

Национальное собрание Вьетнама избрало президентом страны Нгуен Суан Фука, он уже принял присягу. Фук ранее был премьер-министром.

Об этом гласит сообщение на правительственном сайте.

Экс-премьер заручился поддержкой 97,5% представителей парламента.



Фук пообещал продолжать ускорять борьбу с коррупцией и расточительством и привлечь всех людей к реализации цели - "сделать Вьетнам сильной и процветающей страной к 2045 году".

Новоизбранный президент занимал пост премьер-министра Вьетнама с 2016 года. Под его руководством ВВП страны вырос в 1,4 раза по сравнению с 2015 годом.