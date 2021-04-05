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Во Вьетнаме вступил в должность новый президент. Он ранее возглавлял правительство

Новина українською → Вьетнам, Понедельник 05 апреля 2021 12:56
Во Вьетнаме вступил в должность новый президент. Он ранее возглавлял правительство Фото: новоизбранный президент Вьетнама Нгуен Суан Фук (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Национальное собрание Вьетнама избрало президентом страны Нгуен Суан Фука, он уже принял присягу. Фук ранее был премьер-министром.

Об этом гласит сообщение на правительственном сайте.

Экс-премьер заручился поддержкой 97,5% представителей парламента.

Фук пообещал продолжать ускорять борьбу с коррупцией и расточительством и привлечь всех людей к реализации цели - "сделать Вьетнам сильной и процветающей страной к 2045 году".

Новоизбранный президент занимал пост премьер-министра Вьетнама с 2016 года. Под его руководством ВВП страны вырос в 1,4 раза по сравнению с 2015 годом.

Как писало РБК-Украина, в конце января Вьетнам одобрил свою первую вакцину против COVID-19 компании AstraZeneca. Страна тогда столкнулась с крупнейшей вспышкой коронавируса с начала пандемии.

Напомним, Украина и Вьетнам в январе провели первое в 2021 году заседание межправительственной комиссии. Стороны решили возобновить работу над сделкой о зоне свободной торговли между странами.

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