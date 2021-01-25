ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина и Вьетнам возобновят работу над сделкой о зоне свободной торговли

Киев, Понедельник 25 января 2021 15:07
Украина и Вьетнам возобновят работу над сделкой о зоне свободной торговли
Фото: Тарас Качка (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина и Вьетнам провели первое в 2021 году заседание межправительственной комиссии. В ее ходе было принято решение возобновить работу над сделкой о зоне свободной торговли между странами.

Об этом в Facebook заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он отметил, что Вьетнам является четвертой крупнейшей экономикой Азии с почти 100 миллионным населением.

"Мы договорились возобновить работу над соглашением о свободной торговле с Вьетнамом. В идеале в этом году выйдем и на формальный переговорный процесс", - заявил Качка.

Торгпред добавил, что в прошлом году товарооборот между Украиной и Вьетнамом вырос на 22,5% до 644,65 млн долларов. Экспорт вырос на 92% до 184,5 млн долларов. Большая часть импорта из Вьетнама - электроника и механическое оборудование. Из Украины во Вьетнам больше всего поставляют зерновые.

Напомним, в конце прошлого года министр экономики Игорь Петрашко сообщил, что Украина готовит соглашения о ЗСТ с пятью странами - Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем.

Также РБК-Украина писало, что с 1 января вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика ЗСТТарас КачкаВьетнам

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь