Украина и Вьетнам возобновят работу над сделкой о зоне свободной торговли

Фото: Тарас Качка (РБК-Украина)

Украина и Вьетнам провели первое в 2021 году заседание межправительственной комиссии. В ее ходе было принято решение возобновить работу над сделкой о зоне свободной торговли между странами.

Об этом в Facebook заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он отметил, что Вьетнам является четвертой крупнейшей экономикой Азии с почти 100 миллионным населением.

"Мы договорились возобновить работу над соглашением о свободной торговле с Вьетнамом. В идеале в этом году выйдем и на формальный переговорный процесс", - заявил Качка.

Торгпред добавил, что в прошлом году товарооборот между Украиной и Вьетнамом вырос на 22,5% до 644,65 млн долларов. Экспорт вырос на 92% до 184,5 млн долларов. Большая часть импорта из Вьетнама - электроника и механическое оборудование. Из Украины во Вьетнам больше всего поставляют зерновые.

Напомним, в конце прошлого года министр экономики Игорь Петрашко сообщил, что Украина готовит соглашения о ЗСТ с пятью странами - Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем.

Также РБК-Украина писало, что с 1 января вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.