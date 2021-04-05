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У В'єтнамі вступив на посаду новий президент. Він раніше очолював уряд

Новость на русском → В'єтнам, Понеділок 05 квітня 2021 12:56
У В'єтнамі вступив на посаду новий президент. Він раніше очолював уряд Фото: новообраний президент В'єтнаму Нгуен Суан Фук (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Парламент В'єтнаму обрали президентом країни Нгуєн Суан Фука, він вже прийняв присягу. Фук раніше був прем'єр-міністром.

Про це свідчить повідомлення на урядовому сайті.

Екс-прем'єр заручився підтримкою 97,5% представників парламенту.

Фук пообіцяв продовжувати прискорювати боротьбу з корупцією і марнотратством і залучити всіх людей до реалізації мети - "зробити В'єтнам сильною і процвітаючою країною до 2045 року".

Новообраний президент займав пост прем'єр-міністра В'єтнаму з 2016 року. Під його керівництвом ВВП країни виріс в 1,4 раза в порівнянні з 2015 роком.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня В'єтнам схвалив свою першу вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca. Країна тоді зіткнулася з найбільшою спалахом коронавірусу з початку пандемії.

Нагадаємо, Україна і В'єтнам у січні провели перше у 2021 році засідання міжурядової комісії. Сторони вирішили відновити роботу над угодою про зону вільної торгівлі між країнами.

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