Во Вьетнаме из-за пожара погибли 13 человек

В результате пожара ранено 14 человек

Во Вьетнаме, в городе Хошимин произошел пожар в многоэтажном жилом комплексе Carina Plaza, погибло по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает и.о. директора пожарной службы города, передает газета VnExpress.

Представитель пожарной службы сообщил, что в результате пожара ранено 14 человек, как минимум 13 погибли.

На месте присутствуют десятки пожарных машин. Жители спасались бегством, одна женщина разбилась, выпав из окна 19 этажа.

Пожарные тушат возгорание, на месте происшествия работают по меньшей мере 5 единиц техники. Полиция обходит этажи и квартиры и эвакуирует жильцов, всего были спасены более сотни человек.

Сообщается, по предварительным данным, возгорание возникло около полуночи в подвале жилого комплекса, где находится автопарковка. Как отмечают очевидцы, перед началом пожара был слышен громкий взрыв.

Напомним, на пожарах в Украине за сутки 21 марта погибли 14 человек. С начала года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 641 и 375 человек соответственно. При этом, из 10 188 пожаров, более 6,5 тысяч случаев произошли именно в домах граждан.