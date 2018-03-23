У В'єтнамі через пожежу загинуло 13 осіб

В результаті пожежі поранено 14 осіб

У В'єтнамі, в місті Хошимін сталася пожежа у багатоповерховому житловому комплексі Carina Plaza, загинуло щонайменше 13 людей. Про це повідомляє в. о. директора пожежної служби міста, передає газета VnExpress.

Представник пожежної служби повідомив, що в результаті пожежі поранено 14 осіб, як мінімум 13 загинули.

На місці присутні десятки пожежних машин. Жителі рятувалися втечею, одна жінка розбилася, випавши з вікна 19-го поверху.

Пожежники гасять пожежу, на місці події працюють щонайменше 5 одиниць техніки. Поліція обходить поверхи і квартири і евакуює мешканців, всього було врятовано більше сотні людей.

Повідомляється, за попередніми даними, загоряння виникло близько опівночі в підвалі житлового комплексу, де знаходиться автопарковка. Як відзначають очевидці, перед початком пожежі був чутний голосний вибух.

Нагадаємо, на пожежах в Україні за добу 21 березня загинули 14 людей. З початку року показник загиблих і постраждалих на пожежах становить вже 641 і 375 осіб відповідно. При цьому, з 10 188 пожеж, понад 6,5 тисяч випадків сталися саме у будинках громадян.