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На пожарах в Украине за сутки погибли 14 человек, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 11:38
Фото: пожар (cv.dsns.gov.ua)
Фото: пожар (cv.dsns.gov.ua)

На пожарах в Украине с начала года погиб 641 человек

На пожарах в Украине за сутки погибли 14 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На протяжении минувших суток 21 марта огонь унес жизни 14 украинцев", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в целом, с начала года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 641 и 375 человек соответственно. При этом, из 10 188 пожаров, более 6,5 тысяч случаев произошли именно в домах граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что на пожарах в Украине за неделю, с 12 по 18 марта 2018 года, погибли 34 человека. В течение недели подразделения ГСЧС осуществляли выезды для проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мероприятий. В целом, с начала недели зарегистрировано почти 1,2 тыс. чрезвычайных происшествий, на которых спасены 29 человек. Кроме того, отмечается, что в течение недели на водных объектах погибли 10 человек.

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Теги: пожар, ГСЧС
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